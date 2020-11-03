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После "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП (видео)

После "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП (видео)
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф

Во вторник, 3 ноября, вскоре после "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП - мужчина умер прямо на станции "Майдан Независимости".

Видео с места событий опубликовали на канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что около 20:30 на Майдане мужчине стало плохо - другие пассажиры подземки попытались помочь ему, но тот скончался.

"Могу ошибаться, но ведь говорили, что установили дефибриляторы?", - комментируют запись в сети.

Напомним, что буквально за час до происшествия неизвестные заявили о минировании станции "Крещатик" в Киеве, вследствие чего ее закрыли.

На станциях в центре города образовалось большое скопление людей, что вызвало иронические комментарии о скором попадании Киева в "красную зону" карантина из-за распространения коронавируса.

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Киев, Майдан Независимости, Метро.

Автор:

Телеграф
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