После "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП (видео)

Во вторник, 3 ноября, вскоре после "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП - мужчина умер прямо на станции "Майдан Независимости".

Видео с места событий опубликовали на канале "Киев Оперативный".

Отмечается, что около 20:30 на Майдане мужчине стало плохо - другие пассажиры подземки попытались помочь ему, но тот скончался.

"Могу ошибаться, но ведь говорили, что установили дефибриляторы?", - комментируют запись в сети.

Напомним, что буквально за час до происшествия неизвестные заявили о минировании станции "Крещатик" в Киеве, вследствие чего ее закрыли.

На станциях в центре города образовалось большое скопление людей, что вызвало иронические комментарии о скором попадании Киева в "красную зону" карантина из-за распространения коронавируса.