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"Чувствуете запах красной зоны?" Фото и видео из метро Киева поразили сеть

"Чувствуете запах красной зоны?" Фото и видео из метро Киева поразили сеть
19:58 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Типичный Киев

В обострение коронавируса в Украине, 3 ноября в Киеве заминировали станцию метро Крещатик, из-за чего ее закрыли, и в подземке собралось большое скопление людей.

Фото и видео с места событий вызвали злободневные шутки о новых рекордах COVID-19 в столице.

Также пользователи поделились фото и видео, что сейчас происходит в метро.

И также призвали людей воздержатся от поездок в метро в ближайшее время.

Позднее появилась информация, об открытии станции метро.

Фото со станций "Льва Толстого" и "Дворец спорта":

киевметро

Как сообщал "Телеграф", 2 ноября в Украине обновили карантинное зонирование, согласно которому Киев находится в оранжевой зоне.

В то же время напомним, что по состоянию на 3 ноября Киев лидирует по числу случаев заражения коронавирусом среди всех регионов Украины, - там зафиксировали почти 40 тысяч больных и около 800 летальных случаев.

Накануне столица поставила антирекорд с 789 новыми случаями COVID-19 за сутки.

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Киев, Метро, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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