Центр Киева в час пик парализовали "минеры" и ДТП: фото и карта пробок 3 ноября

Во вторник, 3 ноября вечером в Киеве заминировали станцию метро Крещатик. И в самый час пик, когда множество людей возвращаются с работы ее закрыли для проверки.

Об этом сообщили Фейсбуке КП "Київський метрополітен".

Предварительно, сперва поступил анонимный звонок о минировании.

Внутри самой станции метро находится множество людей, которые не могут покинуть ее.

На данный момент ведутся работы по поиску взрывчатки.

Пользователи соцсетей делятся фото, что сейчас происходит на соседних станциях "Льва Толстого" и "Дворец спорта", - видно, что там образовалось большое скопление людей, которые не могут выйти:

Стоит отметить, что сегодня в Киеве произошло много ДТП, из-за чего движение авто значительно усложнилось.

Карта пробок в самом центре столицы на 19:00.

Ситуация по Киеву.

Стоит напомнить, что ранее сегодня на Минском массиве перевернулся самосвал с песком, из-за чего встало движение авто в районе.

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