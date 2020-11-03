В Киеве перевернувшийся грузовик песка парализовал движение: фото, видео и карта пробок

Во вторник, 3 ноября, на перекрестке Минского проспекта и Окружной дороги в Оболонском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

Фото и видео с места событий опубликовали на страницах "Киев оперативный" и dtp.kiev.ua в Telegram.

Отмечается, что грузовик Scania перевернулся на бок. С прицепа на дорогу высыпался песок, в связи с чем движение транспорта в районе серьезно затруднено, - сейчас спасатели убирают песок с дороги.

Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас в районе Минского проспекта ситуация с движением выглядит следующим образом:

И в целом по Киеву: