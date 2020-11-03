Прокурор с семьей трагически погибли в аварии на Полтавщине: все детали и фото

В полиции сообщили, что смертельное ДТП произошло 2 ноября, около 19 часов, на 227-м километре автодороги Кролевец-Сумы-Пирятин.

По предварительным данным, автомобиль Lexus, за рулем которого находился 30-летний прокурор, столкнулся с грузовиком DAF.

В результате столкновения на месте ДТП погибли водитель Lexus, его жена и 2-летний ребенок. Водитель DAF доставлен в местную больницу с травмой плеча.

Прокурор на собственном автомобиле возвращался из Киева, где проходил очередной этап тестирования.

Погибшей девочке в декабре должно было исполниться три года. Сиротой остался пятилетний сын погибших.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.