В Черниговской области прокурор совершил смертельное ДТП

Возле пгт Березна в понедельник, 2 ноября, произошло смертельное ДТП с участием руководителя одной из прокуратур Черниговской области.

Об этом информирует ГБР.

Там сообщили, что прокурор находился за рулем автомобиля Acura, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ.

Водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте происшествия.

Правоохранитель задержан, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Напомним, жители Киева засняли на видео, как мужчина напал на женщину с ребенком в одном из микрорайонов. Перед этим, он едва не сбил ее, за что та стукнула по машине детским самокатом.