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На Дарнице в Киеве мужчина на авто едва не переехал женщину с ребенком, а затем избил ее на глазах прохожих

На Дарнице в Киеве мужчина на авто едва не переехал женщину с ребенком, а затем избил ее на глазах прохожих
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Жители Киева засняли на видео, как мужчина напал на женщину с ребенком в одном из микрорайонов Киева. Ролик был опубликован в сообществе "Дарниця Live" на странице в Facebook.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 1 ноября по улице Драгоманова. Предварительно - женщина с двумя детьми шла во дворе одного из домов. В этот момент на нее практически наехал водитель автомобиля Hyundai. В ответ на это женщина стукнула по авто детским самокатом.

Из-за этого водитель вышел из авто и ударил женщину кулаком по лицу, из-за этого у нее начала течь кровь из носа.

В Киеве наказали виновника аварии под Киевом, в которой погибла семья с детьми

"Мужчина" на Позняках (Драгоманова 2б) в 16:30 дня ударил женщину, которая была с двумя детьми, причем одного держала на руках", - сказано в подписи к видео.

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Все по теме:

Киев, Нападение, Дарница, Позняки, Улица Драгоманова.

Автор:

Телеграф
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