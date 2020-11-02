В Киеве наказали виновника аварии под Киевом, в которой погибла семья с детьми

"2 ноября 2020 года, при поддержании публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, который вызвал ДТП на Столичном шоссе, в которой погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Суд также лишил обвиняемого права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Согласно результатам экспертиз, обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков.

"Прокуратура удовлетворена приговором, поскольку суд полностью поддержал позицию обвинителя о назначении ему максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Обвиняемый в своем последнем слове полностью признал вину, попросил прощения у потерпевших. От адвоката он отказался", - сообщили в прокуратуре.

Свою вину Желепа признал полностью.

Напомним, ДТП произошло 12 июля на Старообуховской трассе, в 5 км от Киева. Нетрезвый водитель на Mercedes ML ехал в сторону Киева и пытался обогнать микроавтобус Mercedes Sprinter. Не рассчитав дистанции, он задел микроавтобус, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Tucson. В нем ехала семья из 5 человек — двое взрослых и трое детей. В результате аварии погибли отец с матерью, девочка 8 лет и 10-летний мальчик.

Водитель Mercedes — Антон Желепа — не пострадал. Алкотестер показал содержание алкоголя в крови на уровне 1,32 промилле. По данным СМИ, в 2007 году Желепу приговорили к 4 годам с испытательным сроком в 2 года за нападение на милиционера.

В 2010 году Желепа устроил ДТП, из-за которого погиб человек. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения и лишили права вождения на 3 года.