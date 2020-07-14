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"Выпил 200 граммов водки": подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом в суде признал свою вину

"Выпил 200 граммов водки": подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом в суде признал свою вину
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот
Подозреваемый в совершении ДТП Антон Желепа, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, заявил, что признает свою вину.

В Киеве во время заседания суда виновник смертельного ДТП под Киевом полностью признал свою вину.

На вопрос судьи признает ли он свою вину, Желепа ответил: "Да". Также он отказался от услуг адвоката.

Кроме того, перед началом заседания Желепа заявил, что марихуану принимал за день до ДТП.

Напомним, что сегодня в Шевченковском районном суде Киева Антону Желепе избирают меру пресечения. Прокуратура настаивает на избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Резонансное ДТП под Киевом: единственный выживший в аварии ребенок находится в критическом состоянии

Как сообщалось, вчера, 13 июля, на селекторном совещании президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное ДТП и отметил, что это пример халатности и безответственности некоторых водителей. Кроме того, он поддержал принятие законопроекта, который усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде.

В тот же день депутаты приняли законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения (№ 2695).

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Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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