В Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД

Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения (№ 2695).

Специально для рассмотрения документа было созвано внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 282 депутата.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада выделила 1,2 млрд гривень для проведения первых и очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент.

Также сообщалось, что Верховная Рада намерена обеспечить социальную защиту населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни.

Напомним, ВРУ приняла во втором чтении законопроект, направленный на усовершенствование механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в отечественные аэропорты.