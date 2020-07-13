ДТП под Киевом: Зеленский отреагировал на аварию и призвал ужесточить наказание за пьяное вождение

Владимир Зеленский поддержал ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом состоянии. В Верховной Раде уже есть соответствующий законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабную аварию под Киевом с четырьмя погибшими и поддержал ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Об этом глава государства заявил на совещании 13 июля, передает пресс-служба президента Украины.

На совещании министр МВД Арсен Аваков напомнил о рассмотрении соответствующего закона в парламенте. Согласно законопроекту № 2695 предлагается ужесточить наказания за смертельные дорожно-транспортные происшествия, совершенные в нетрезвом состоянии.

Согласно законопроекту:

увеличиваются штрафы за вождение в нетрезвом состоянии,

применяются штрафы за побег с места аварии,

усиливается ответственности за ДТП

Срочность принятия соответствующего документа обоснована количеством тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения. И уверенностью в том, что они с легкостью могут избежать ответственности.

В ответ Зеленский назвал ДТП на Столичном шоссе под Киевом, в котором погибло четыре человека, "страшным примером халатности и безответственности некоторых водителей".

"Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 12 июля, на Столичном шоссе в ДТП погибла целая семья. Виновником аварии, стал 39-летний мужчина, который в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.