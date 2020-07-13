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ДТП под Киевом: погибла целая семья, полиция задержала пьяного водителя и открыла дело

ДТП под Киевом: погибла целая семья, полиция задержала пьяного водителя и открыла дело
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция
У совершившего ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе мужчины выявили содержание 1.32 промилле алкоголя. Полиция сообщила о его задержании и возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ДТП, произошедшего на Столичном шоссе, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

"Водителя "Мерседес-Бенц GL 250D" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП под Киевом 12.07.2020

Ранее в полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе, которое произошло вечером 12 июля. "В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. … Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".

"В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - отметили в полиции.

39-летний водитель автомобиля "Мерседес" задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.

Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельной ДТП.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция.

Автор:

Телеграф
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