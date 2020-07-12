Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети

В 5 километрах от Киева на Старобуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes. В результате ДТП автомобили и обломки разбросаны по всей дороге, пишет "Киев Оперативный".

Три человека с Hyundai погибли на месте, пострадавших из автомобиля Mercedes госпитализировали.

Как отмечают свидетели, всего в автомобиле Hyundai ехали 5 человек - двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла) и еще двое мальчиков 10 и 12 лет, которые госпитализированы в критическом состоянии. Один из мальчиков позже скончался в больнице.

Как отмечает "Киев Оперативный", водитель Mercedes выехал на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также есть признаки наркотического опьянения.

"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломки. Пострадавших извлекали спасатели ДСНС, свидетели выносили на руках", - пишет dtp.kiev.ua.