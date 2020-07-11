ДТП в Николаевской области: водитель грузовика сбил прокурора и скрылся с места преступления

В Николаевской области задержали водителя грузовика, который сбил 48-летнего прокурора, менявшего шину на обочине, и скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"11 июля, около 9:20 на автодороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" вблизи Николаева в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине сменить шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

"В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы", — добавляется в сообщении.

Во время проведения полицейской операции "Перехват" водитель грузовика был установлен и задержан возле города Одесса.

Главным управлением Нацполиции в Николаевской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

"Прокурор Андрей Крупко более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности", — суммируется в сообщении.