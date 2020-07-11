Прострелили голову: в Николаеве напали на активиста

В Николаеве в больницу привезли активиста Демида Губского с огнестрельным ранением головы.

Сегодня утром, 11 июля, в Николаеве 33-летний общественный активист оказался на больничной койке. У него диагностировали огнестрельное ранение головы.

Об этом рассказали в пресс-центре городской полиции.

В полиции рассказали, что рано утром, в 7:45 медики БСМП сообщили, что к ним доставили мужчину с травмой головы.

Правоохранители установили, что потерпевшему нанесли несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас мужчиной занимаются медики.

На запрос "Суспільного" правоохранители раскрыли имя пострадавшего. Им оказался молодой председатель местной областной организации "Свободы" Демид Губский.

Следователи Центрального отдела полиции пытаются установить все обстоятельства случившегося и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации.