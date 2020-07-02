В Николаеве водитель маршрутки набросился на девушку из-за замечания о маске (Видео)

На видео, которое девушка выложила в сети, можно видеть, что мужчина оскорбляет ее и пытается выбить из рук телефон.

В Николаеве водитель автобуса № 17 напал на пассажирку, которая сделала ему замечание по-поводу отсутствия маски.

Как сообщают «Никвести», об этом потерпевшая, жительница Николаева Маргарита, рассказала в своем Instagram.

Так, при входе в автобус девушка поинтересовалась, почему водитель без маски, а после прошла в салон. По ее словам, уже при выходе на остановке водитель окликнул ее и начал возмущаться.

На видео, которое девушка выложила в сети, можно видеть, что мужчина оскорбляет ее и пытается выбить из рук телефон.

«Ты шо, блогер сильный бл*?! Кто тебе платит деньги, дура тупая», - высказался он.

При этом мужчина преследовал девушку до дома и не ушел, даже когда она зашла к себе во двор и заперла ворота. Перепалка продолжалась под забором – водитель сыпал оскорблениями и возмущался тем, что его сняли на видео.

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