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В Раде выделили 1,2 млрд гривень на выборы

В Раде выделили 1,2 млрд гривень на выборы
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Верховная Рада выделила 1,2 млрд гривень для проведения первых и очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент.

Соответствующий законопроект 3712 "О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов" поддержало 330 народных депутатов.

"Законопроект позволит обеспечить надлежащую подготовку и проведение очередных и первых местных выборов, а также промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область)", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В частности, увеличены расходы потребления общего фонда ЦИК на 1 млрд 263 млн 954 тысяч гривень.

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Из этих средств 10 млн 841 тысячу гривень выделено по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов"; 994 тысячи гривень - "Проведение выборов народных депутатов Украины" и 1 млрд 252 млн 117 тысяч гривень - Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов".

Деньги на выборы взяты за счет уменьшения расходов общего Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Согласно изменениям, субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов была уменьшена на 1 млрд 154 млн 988 тыс. грн.

5 июня Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе 208 (Черниговская область) в случае выделения бюджетного финансирования.

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Украина, Парламент, Выборы.

Автор:

Телеграф
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