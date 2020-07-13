Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
ДТП под Киевом: Зеленский отреагировал на аварию и призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
ДТП под Киевом: Зеленский призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
СМИ: Роналду принял решение на счет Юве
СМИ: Роналду принял решение на счет Юве
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити

В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев

В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время украинцам не стоит надеется на въезд в Шенгенскую зону.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране Шенгенская зона будет закрыта для украинцев в ближайшие время.  Об этом министр заявил в  интервью "Сегодня".

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных 100 000 населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", - сказал Кулеба.

Ключевые требования стран Шенгенской зоны - это показатели по заболеваемости, которые равны среднему по Евросоюзу или меньше. Украина пока далеко от этих цифр. 

По словам Кулебы, Совет ЕС на этой недели планирует пересмотреть список государств, жителям которых будет разрешен въезд без ограничений. В Украины пока нет шансов попасть в обновленный список.

Как сообщалось, на сегодняшний день въезд в страны Евросоюза для граждан Украины в целом остается закрытым. В МИД предупреждают, что покупка билетов на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы. Украинцев просят оставаться дома и не ехать за границу без  особых причин.

Как сообщалось ранее, группа украинцев была вынуждена провести три ночи в аэропорту Афин, так как Греция отказала гражданам Украины во въезде в страну.

Ранее, украинцы, которые летели в Хорватию, были вынуждены пройти тесты на коронавирус в аэропорту "Борисполь", так как принимающая страна изменила условия въезда. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Карантин, Шенгенская зона, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
&quot;Опасные кредиты&quot;: НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь