В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время украинцам не стоит надеется на въезд в Шенгенскую зону.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране Шенгенская зона будет закрыта для украинцев в ближайшие время. Об этом министр заявил в интервью "Сегодня".

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных 100 000 населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", - сказал Кулеба.

Ключевые требования стран Шенгенской зоны - это показатели по заболеваемости, которые равны среднему по Евросоюзу или меньше. Украина пока далеко от этих цифр.

По словам Кулебы, Совет ЕС на этой недели планирует пересмотреть список государств, жителям которых будет разрешен въезд без ограничений. В Украины пока нет шансов попасть в обновленный список.

Как сообщалось, на сегодняшний день въезд в страны Евросоюза для граждан Украины в целом остается закрытым. В МИД предупреждают, что покупка билетов на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы. Украинцев просят оставаться дома и не ехать за границу без особых причин.

Как сообщалось ранее, группа украинцев была вынуждена провести три ночи в аэропорту Афин, так как Греция отказала гражданам Украины во въезде в страну.

Ранее, украинцы, которые летели в Хорватию, были вынуждены пройти тесты на коронавирус в аэропорту "Борисполь", так как принимающая страна изменила условия въезда.