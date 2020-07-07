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Украинцы в Греции: что известно о туристах, застрявших в аэропорту Афин

Украинцы в Греции: что известно о туристах, застрявших в аэропорту Афин
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Европейская правда
Украинцы, которым отказали во въезд в Грецию, третью ночь провели в аэропорту Афин.

16 украинских граждан, среди которых двое детей, ночевали в изоляторе афинского аэропорта, сообщает Европейская правда.

4 июля Греция не приняла украинцев, лишь для одной украинки сделали исключение и разрешили пересечь греческую границу. Анна Левковская является студенткой и направлялась транзитом во Францию для учебы.

Остальные граждане Украины находятся в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Мужчин и женщин разделили и поместили в отдельные блоки. 5 июля история получила широкую огласку, после того, как один из задержанных связался со СМИ.

Известно, что на сегодня запланированы рейсы компаний Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. На паспортном контроле в аэропорту греки согласились не ставить депортацию, по которой украинцы могли получить запрет на въезд в ЕС до пяти лет.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали сложившуюся ситуацию и обвинили авиакомпании, поэтому они должны вернуться домой за свой счет.

"Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", — объяснили в МИД.

По словам замминистра иностранных дел Украины Евгений Енина, авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, разрешающих пассажирам въезд в указанные страны.

Как сообщалось, в разгар пандемии Греции одной из первых открыла свои границы для туристов. С 1 июля разрешается въезд украинцам.

В июне Греция не пустила также тысячи сербских туристов.

6 июля в МИД сообщили, что свои границы для наших граждан открыли десять стран. В министерстве просят украинцев не выезжать из страны без особой надобности.

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Греция, Туристы, МИД, Афины.

Автор:

Телеграф
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