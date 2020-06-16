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Граница не открылась: Греция завернула тысячи сербских туристов

Граница не открылась: Греция завернула тысячи сербских туристов
02:53 Сегодня Телеграф УНИАН
Греция "развернула" тысячи туристов из-за ложных новостей об открытой границе.

Тысячи сербов не смогли попасть к Греции после объявления об открытии ее границ для иностранцев, в том числе из третьих стран, поскольку выяснилось, что через наземные пункты пропуска въезд разрешен только гражданам ЕС или резидентам.

Об этом сообщают сербские СМИ.

29 мая Греция объявила, что с 15 июня откроет свои границы для государств-членов ЕС и третьих стран. Сербия была в числе этих стран, поэтому было объявлено, что ее граждане не должны будут предоставлять тест на COVID-19, если они поедут в эту страну. Транзит через свою территорию в Грецию сербам разрешили Северная Македония и Болгария.

Утром на границе Болгарии и Греции образовались очереди на несколько километров из автомобилей граждан разных стран, которые изъявили желание отдохнуть в Греции.

Однако при попытке въезда в Грецию выяснилось, что туда пускают только граждан стран ЕС или резидентов. Тысячи сербов были вынуждены вернуться домой.

В МИД Сербии утверждают, что не были проинформированы греческой стороной о том, что сербы не смогут попасть в Грецию из Болгарии или Северной Македонии. Как сказал генеральный секретарь Министерства Велько Одалович, решение греческого органа, осуществляющего мониторинг за эпидемической ситуацией, по открытию границ было принято 12 июня, когда была встреча глав МИД Греции и Сербии и греческое внешнеполитическое ведомство о нем на тот момент не знало.

"Это их внутренняя проблема нехватки координации, греческое МИД не знало о мерах, которые будут приняты" - сказал Одалович.

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В понедельник сербское министерство торговли, туризма и телекоммуникаций получило подтверждение из посольства в Афинах, что действующие меры на границе Греции продлены до 30 июня. На практике это означает, что туристы из Сербии смогут въехать в Грецию с 1 июля. Министерство уже предупредило туроператоров, и все организованные поездки до конца июня уже отменены.

Сербский омбудсмен в свою очередь попросил коллег из Болгарии и Греции содействовать возвращению сербов, которые вместе с маленькими детьми застряли на границе.

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Греция, Сербия, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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