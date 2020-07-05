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Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев

Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
23:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ
Из Афин в Киев вернутся 17 украинцев.

Украинских граждан, которые прибыли в Афины из Киева несмотря на отсутствие разрешения со стороны ЕС для граждан третьих стран, вернут домой ближайшим рейсом, возможно без дальнейшего запрета на въезд.

Речь идет о 17 украинцах, которые прилетели в Грецию из Киева были задержаны на границе, сообщает Посольство Украины в Греции.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины — Киев: Wizzair - 07.07 в 21.55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение). Консулы Украины сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы у не пропущенных граждан Украины, которые отнесены к категории «нежелательные», не применялась процедура депортации", - говорится в сообщении.

После получения обращения на «горячую линию» Посольства ночью с 4 на 5 июля дежурный консул Украины немедленно установил прямой контакт с украинцами. Сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению удовлетворительных условий пребывания граждан. Должностное лицо Посольства утром 5 июля прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены для задержанных. Также после переговоров с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием. Среди задержанных - 15 взрослых и двое детей.

Посольство в очередной раз обращает внимание граждан Украины на необходимость внимательного изучения информации относительно режима въезда в Греческую Республику, размещенную на карте МИД Украины, сайте и Фейсбуке Посольства.

"К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - отмечают дипломаты.

Напомним: Еврокомиссия не внесла Украину в список государств, которым ЕС разрешил въезд с 1 июля. Речь идет о путешествиях с туристической целью. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

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Греция, Украина, Спецрейс.

Автор:

Телеграф
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