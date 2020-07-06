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Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать

Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Граждане Украины могут въезжать в Албанию, Великобританию, Словению, США, Сербию, Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию и Мексику.

На сегодня 10 стран разрешали въезд украинцам на свои территории. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Общественное.

В  МИД сообщили, что границы для украинцев открыли такие страны:

  • Албания
  • Великобритания
  • Словения
  • США
  • Сербия
  • Турция
  • Египет
  • Черногория
  • Хорватия
  • Мексика

Однако, в министерстве уточнили, что не рекомендуют украинцем посещать другие страны в разгар эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Каждая страна регулярно пересматривает и меняет условия въезда с учетом текущей эпидситуации.

Также, в МИД советуют украинским гражданам  ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения по распространению COVID-19 в мире. И без особой надобности не выезжать из страны.

Украинцы могут ознакомиться с правилами на интерактивной карте или онлайновом сервисе от ЕС. 

Как сообщалось, после распространения нового коронавируса в мире страны начали изолироваться и закрывать свои границы. В начале лета карантинные ограничения начали снимать, восстанавливать авиасообщение и открывать границы, но не для всех. 

Напомним, группу украинских туристов (17 человек) не пустили в Грецию. Люди были задержаны и помещены в изолятор. 

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ЕС, МИД, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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