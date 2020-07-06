Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать

На сегодня 10 стран разрешали въезд украинцам на свои территории. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Общественное.
В МИД сообщили, что границы для украинцев открыли такие страны:
Однако, в министерстве уточнили, что не рекомендуют украинцем посещать другие страны в разгар эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Каждая страна регулярно пересматривает и меняет условия въезда с учетом текущей эпидситуации.
Также, в МИД советуют украинским гражданам ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения по распространению COVID-19 в мире. И без особой надобности не выезжать из страны.
Украинцы могут ознакомиться с правилами на интерактивной карте или онлайновом сервисе от ЕС.
Как сообщалось, после распространения нового коронавируса в мире страны начали изолироваться и закрывать свои границы. В начале лета карантинные ограничения начали снимать, восстанавливать авиасообщение и открывать границы, но не для всех.
Напомним, группу украинских туристов (17 человек) не пустили в Грецию. Люди были задержаны и помещены в изолятор.