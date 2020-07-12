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Воскресенье, 12.07.2020
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Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев: что важно знать

Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев: что важно знать
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Хорватия изменила правила въезда в страну для граждан Украины. Чтобы попасть в Хорватию, украинцы должны сдать тест на коронавирус или пройти 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии на странице в Фейсбук.

Власти Хорватии приняли решение ужесточить условия пересечения границ для граждан третьих стран. Новые правила касаются и украинцев.

Начиная с 10 июля все граждане третьих стран должны сделать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. 

В субботу, 11 июля,  украинская чартерная авиакомпания Windrose была вынуждена отложить на несколько часов рейс из Киева в хорватский город Пула. Всех пассажиров тестировали на коронавирус.

Сделать тест на коронавирус можно в аэропорту "Борисполь". Цена за тестирование в лаборатории аэропорта составляет 2100 грн.

В лаборатории заявили, что тесты будут готовы в течение шести часов. Представители авиакомпании исключили дальнейшую задержку рейса. 

Обычно результаты предоставляют в течение суток, но так как принимающая рейс страна изменила условия въезда, а билеты на самолет были уже куплены, они были готовы значительно раньше. 

В посольстве отметили, что для граждан, которые въезжают в страну по личным причинам или с целью обучения есть возможность сократить самоизоляцию до 7 дней. Для этого надо пройти ПЦР-тест на коронавирус за личные средства уже в Хорватии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афинах застряли украинские туристы, так как Греция не разрешила въезд. Они вынуждены были ночевать в изоляторе аэропорта, пока авиакомпании не организовали рейсы домой. 

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Все по теме:

Хорватия, Коронавирус, ПЦР-тесты, Самоизоляцию.

Автор:

Телеграф
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