Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев: что важно знать

Хорватия изменила правила въезда в страну для граждан Украины. Чтобы попасть в Хорватию, украинцы должны сдать тест на коронавирус или пройти 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии на странице в Фейсбук.

Власти Хорватии приняли решение ужесточить условия пересечения границ для граждан третьих стран. Новые правила касаются и украинцев.

Начиная с 10 июля все граждане третьих стран должны сделать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

В субботу, 11 июля, украинская чартерная авиакомпания Windrose была вынуждена отложить на несколько часов рейс из Киева в хорватский город Пула. Всех пассажиров тестировали на коронавирус.

Сделать тест на коронавирус можно в аэропорту "Борисполь". Цена за тестирование в лаборатории аэропорта составляет 2100 грн.

В лаборатории заявили, что тесты будут готовы в течение шести часов. Представители авиакомпании исключили дальнейшую задержку рейса.

Обычно результаты предоставляют в течение суток, но так как принимающая рейс страна изменила условия въезда, а билеты на самолет были уже куплены, они были готовы значительно раньше.

В посольстве отметили, что для граждан, которые въезжают в страну по личным причинам или с целью обучения есть возможность сократить самоизоляцию до 7 дней. Для этого надо пройти ПЦР-тест на коронавирус за личные средства уже в Хорватии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афинах застряли украинские туристы, так как Греция не разрешила въезд. Они вынуждены были ночевать в изоляторе аэропорта, пока авиакомпании не организовали рейсы домой.