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В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров

В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
16:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ВРУ
ВРУ приняла во втором чтении законопроект, направленный на усовершенствование механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в отечественные аэропорты.

За принятие законопроекта №2424 о внесении соответствующих изменений в Воздушный кодекс Украины во втором чтении проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он предусматривает закрепление понятия "государственный сбор с субъекта авиационной деятельности", а также дополняет Воздушный кодекс Украины статьей, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза.

"Законопроект обеспечит усовершенствование существующего механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины, которые являются основным источником поступления в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, за счет которого полностью содержится и осуществляет свою деятельность Государственная авиационная служба Украины", - сказано в пояснительной записке.

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Как сообщалось, в мае Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на усовершенствование механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в отечественные аэропорты.

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Украина, ВР, Туризм, Полеты.

Автор:

Телеграф
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