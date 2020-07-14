Резонансное ДТП под Киевом: единственный выживший в аварии ребенок находится в критическом состоянии

В результате ДТП, произошедшего 12 июля в Козине, погибла семья из четырех человек. Единственный выживший - 12-летний мальчик находится в реанимации.

Единственный выживший 12-летний ребенок в страшной аварии, которая произошла 12 июля на Столичном шоссе под Киевом, находится в реанимации в критическом состоянии. Врачи борются за его жизни. Об этом сообщили в программе "ТСН.Ранок" на канале "1+1".

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Киева на Обуховской трассе возле Козина.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу и врезался в "Хюндай". В результате столкновения на месте погибли отец, мать, девочка 8-ми лет. Двух мальчиков доставили в больницу. Один из них вскоре скончался, второй в критическом состоянии в реанимации.

Виновником аварии, в которой погибла целая семья, оказался 39-летний мужчина. Полиция выявила в его крови алкоголь, содержание которого в семь раз превышало норму. Мужчина задержан, находится под следствием, сейчас он в также в больнице, так как получил незначительные травмы во время столкновения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что он был уже судим - отсидел три года в тюрьме за ДТП, в котором погибла женщина.

Как сообщалось, вчера, 13 июля, на селекторном совещании президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное ДТП и отметил, что это пример халатности и безответственности некоторых водителей. Кроме того, он поддержал принятие законопроекта, который усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде.

В тот же день депутаты приняли законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения (№ 2695).