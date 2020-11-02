Скачать
Понедельник, 02.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина: только два района остались «зелеными»
В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина: только два района остались «зелеными»
Не находит себе места: назван главный страх Путина
Не находит себе места: назван главный страх Путина
Принц Уильям тяжело переболел коронавирусом, но скрыл это, - СМИ
Принц Уильям тяжело переболел коронавирусом, но скрыл это, - СМИ
Сбежавший заключенный устроил переполох в Одессе
Сбежавший заключенный устроил переполох в Одессе

Ляшко не исключает, что в Киеве снова закроют метро

Ляшко не исключает, что в Киеве снова закроют метро
10:30 Сегодня Телеграф Фото: Сегодня

Еженедельно заболеваемость COVID-19 бьет рекорды. По самым пессимистичным прогнозам к концу года от вируса может погибнуть 20000  украинцев.

В интервью "Сегодня" Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил возможный сценарий развития событий.

На вопрос "Если Киев окажется в красной зоне, то метро и общественный транспорт прекращает работу?", Виктор Ляшко ответил так:

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается".

В Украине обновили критерии госпитализации пациентов с коронавирусом: что важно знать

Напомним, в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина: какие города и регионы оказались в "красной зоне"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Метро, Виктор Ляшко, Коронавирус, Красная зона.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывшего охранника Яроша избили в российской колонии
02 В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
03 Молдова выбрала президента: появились данные экзитпола
04 "На полу спали две медсестрички": в сети рассказали, в каких условиях лечат украинцев от коронавируса
05 На радость хейтерам: кто покинул шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запустили «горячую линию» по коронавирусу
В Украине запустили «горячую линию» по коронавирусу
Мужчина устроил стрельбу посреди улицы в Ивано-Франковске: детали, фото и видео происшествия
Мужчина устроил стрельбу посреди улицы в Ивано-Франковске: детали, фото и видео происшествия
В Украине уже более 400 тысяч случаев коронавируса: статистика на 2 ноября
В Украине уже более 400 тысяч случаев коронавируса: статистика на 2 ноября
На радость хейтерам: кто покинул шоу &quot;Танці з зірками&quot; в десятом выпуске
На радость хейтерам: кто покинул шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь