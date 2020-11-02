Ляшко не исключает, что в Киеве снова закроют метро

Еженедельно заболеваемость COVID-19 бьет рекорды. По самым пессимистичным прогнозам к концу года от вируса может погибнуть 20000 украинцев.

В интервью "Сегодня" Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил возможный сценарий развития событий.

На вопрос "Если Киев окажется в красной зоне, то метро и общественный транспорт прекращает работу?", Виктор Ляшко ответил так:

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается".

Напомним, в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина: какие города и регионы оказались в "красной зоне".