В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"

В Украине продолжает распространятся коронавирус. 30 октября прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили карантинное зонирование.
Об этом сообщили в Телеграм канале Политика страны.
Отмечается, что с 00:00 2 ноября (понедельник) вступит в силу новое карантинное зонирование.
Таким образом город Киев остается в оранжевой зоне.
В красную же зону попадут такие города:
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