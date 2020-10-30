В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"

В Украине продолжает распространятся коронавирус. 30 октября прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили карантинное зонирование.

Об этом сообщили в Телеграм канале Политика страны.

Отмечается, что с 00:00 2 ноября (понедельник) вступит в силу новое карантинное зонирование.

Таким образом город Киев остается в оранжевой зоне.

В красную же зону попадут такие города:

Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск,

Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский,

Ужгород и Берегово,

Ивано-Франковск,

Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов,

Николаев,

Беляевка, Измаил и Теплодар,

Полтава,

Ровно и Острог,

Сумы и Лебедин,

Бережаны, Кременец и Чертков,

Харьков,

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка,

Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела,

Черновцы и Новоднестровск,

Чернигов.

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