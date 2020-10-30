Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины

В пятницу, 30 октября, в Украине сразу 13 областей и город Киев показали рекорды по количеству новых случаев коронавируса COVID-19 и смертности от него.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Рекорды по смертности от коронавируса по итогам последних 10 дней установили четыре области - Одесская, Тернопольская, Сумская и Кировоградская.

В Одесской области за сутки COVID-19 унес жизни 16 человек, при том, что за предыдущие 10 дней смертей было максимум 13. В Сумской области - 11 летальных исходов, ранее максимум был 9.

В Тернопольской области пять смертей (за 10 предыдущих дней этот показатель колебался от 1 до 4), в Кировоградской области также пяти умерших от коронавируса (раньше за сутки их было максимум 3).

Максимальные цифры по количеству заболевших за последние десять дней продемонстрировали сразу 7 областей и город Киев. Так в столице 741 новый случай (ранее максимум был 635 человек в сутки). По остальным регионам картина выглядит так:

Киевская область 339 новых диагнозов (ранее максимум 311);

339 новых диагнозов (ранее максимум 311); Ивано-Франковская область 385 случаев (ранее максимум 349);

385 случаев (ранее максимум 349); Ровенская область 339 случаев (ранее максимум 296);

339 случаев (ранее максимум 296); Хмельницкая область 521 случай (ранее максимум 471);

521 случай (ранее максимум 471); Закарпатская область 316 случаев (ранее максимум 271);

316 случаев (ранее максимум 271); Винницкая область 216 случаев (ранее максимум 202);

216 случаев (ранее максимум 202); Херсонская область 184 случая (ранее максимум 162).

Еще две украинские области по итогам 10 дней установили рекорды и по заболеваемости, и по числу смертей.

Это Волынская область, где на 30 октября 237 человек заболело (за декаду было максимально 236 новых случаев) и 7 человек умерло (до этого было максимум 6 смертей). И в Донецкой области заболело 466 (максимум за 10 дней был 267) и 8 летальных исходов при максимуме 4.

Как сообщал "Телеграф", Минздрав накануне внес изменения в стандарты предоставления медицинской помощи при коронавирусе.