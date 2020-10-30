Скачать
Пятница, 30.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Новый скандал с Венгрией: как Киеву помириться в Будапештом и перестать делить Закарпатье
Новый скандал с Венгрией: как Киеву помириться в Будапештом и перестать делить Закарпатье
Число новых случаев COVID-19 превысило 8 тысяч за сутки
Число новых случаев COVID-19 превысило 8 тысяч за сутки
Зеленский внес законопроект по Конституционному суду: что не так с документом
Зеленский внес законопроект по Конституционному суду: что не так с документом
В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"
В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"

Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины

Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
09:52 Сегодня Телеграф

В пятницу, 30 октября, в Украине сразу 13 областей и город Киев показали рекорды по количеству новых случаев коронавируса COVID-19 и смертности от него.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО

Рекорды по смертности от коронавируса по итогам последних 10 дней установили четыре области - Одесская, Тернопольская, Сумская и Кировоградская

В Одесской области за сутки COVID-19 унес жизни 16 человек, при том, что за предыдущие 10 дней смертей было максимум 13. В Сумской области - 11 летальных исходов, ранее максимум был 9. 

В Тернопольской области пять смертей (за 10 предыдущих дней этот показатель колебался от 1 до 4), в Кировоградской области также пяти умерших от коронавируса (раньше за сутки их было максимум 3).

Максимальные цифры по количеству заболевших  за последние десять дней продемонстрировали сразу 7 областей и город Киев. Так в столице 741 новый случай (ранее максимум был 635 человек в сутки). По остальным регионам картина выглядит так:

  • Киевская область 339 новых диагнозов (ранее максимум 311);
  • Ивано-Франковская область 385 случаев (ранее максимум 349);
  • Ровенская область 339 случаев (ранее максимум 296);
  • Хмельницкая область 521 случай (ранее максимум 471);
  • Закарпатская область 316 случаев (ранее максимум 271);
  • Винницкая область 216 случаев (ранее максимум 202);
  • Херсонская область 184 случая (ранее максимум 162). 

Еще две украинские области по итогам 10 дней установили рекорды и по заболеваемости, и по числу смертей.

Это Волынская область, где на 30 октября 237 человек заболело (за декаду было максимально 236 новых случаев) и 7 человек умерло (до этого было максимум 6 смертей). И в Донецкой области заболело 466 (максимум за 10 дней был 267) и 8 летальных исходов при максимуме 4.

Как сообщал "Телеграф", Минздрав накануне внес изменения в стандарты предоставления медицинской помощи при коронавирусе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Смертность, Статистика, Коронавирус, заболеваемость, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус убил еще одного украинского мэра
02 В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины
03 Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
04 НАПК обязали открыть доступ к реестру электронных деклараций
05 Забавные поздравления на День тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта
В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта
Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Звезда &quot;Мстителей&quot; Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика
Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь