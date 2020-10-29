В Украине обновили критерии госпитализации пациентов с коронавирусом: что важно знать

В четверг, 29 октября, Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты предоставления медицинской помощи при коронавирусе, а именно отменило необходимость прохождения дополнительного тестирования для завершения амбулаторного лечения.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Три главных критерия завершения амбулаторно-поликлинического лечения:
Ляшко также добавил, что в стандарте прописаны новые критерии госпитализации.
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