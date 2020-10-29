В Украине обновили критерии госпитализации пациентов с коронавирусом: что важно знать

В четверг, 29 октября, Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты предоставления медицинской помощи при коронавирусе, а именно отменило необходимость прохождения дополнительного тестирования для завершения амбулаторного лечения.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Три главных критерия завершения амбулаторно-поликлинического лечения:

отсутствие проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

отсутствие проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты изъятия материала при позитивном ПЦР.

отсутствие проявлений заболевания при условии получения одного отрицательного результата ПЦР

Ляшко также добавил, что в стандарте прописаны новые критерии госпитализации.

частота дыхания (менее 10 или более 30),

сатурация при измерении пульсоксиметром менее 92%,

нарушение сознания,

пациенты с течением заболевания средней тяжести с сопутствующими патологиями.

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