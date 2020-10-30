Число новых случаев COVID-19 превысило 8 тысяч за сутки

В Украине продолжает распространятся коронавирус. За последние сутки в стране выявили 8 312 новых случаев заболевания на COVID-19.

Об этом сообщают данные системы мониторинга СНБО.

Таким образом за прошедшие 24 часа в Украине скончалось 173 человека, а общее число смертей составило 7 041 человек.

Количество выздоровевших за сутки возросло на 3 394 человека и составило 155 026 пацентов.

Стоит отметить, что общее количесво случаев коронавируса с начала эпидемии в Украине сейчас составляет 378 729 человек.

В Киеве по состоянию на 30 октября число заболевших возросло на 741 человека и составило 36 768.

В то время как число умерших за прошедшие 24 часа возросло на 17 человек, составив в общей сложности 743 человека.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

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