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В Украине уже более 400 тысяч случаев коронавируса: статистика на 2 ноября

В Украине уже более 400 тысяч случаев коронавируса: статистика на 2 ноября
09:06 Сегодня Телеграф

За минувшие сутки, 1 ноября, коронавирус в Украине обнаружили у 6754 человек, 69 пациентов не смогли побороть болезнь и умерли, 2327 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные РНБО утром 2 ноября.

Показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Днем ранее коронавирус обнаружили у 7959 украинцев.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 402 194 человек, из них 163 768 выздоровели, летальных исходов — 7375.

В антилидерах по числу новых случаев ковида остается Харьковская область – за сутки там прибавилось 817 пациентов. В Киеве – 507 новых случаев COVID-19, во Львовской области – 464.

Напомним, 2 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Почти все областные центры страны теперь отнесены к «красной зоне».

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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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