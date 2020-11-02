В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина: только два района остались «зелеными»

В полночь 2 ноября вступило в силу новое эпидемическое зонирование в Украине.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киев и Одесса остались в «оранжевой» зоне карантина.

Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Черновцы и Чернигов по-прежнему в «красной» зоне. Этот список пополнили Ужгород и Хмельницкий.

Лучшая эпидситуация наблюдается в Херсонской области. Практически все районы там «желтые». А Горностаевский и Скадовский район и вовсе находятся в «зеленой» зоне карантина.

Какие ограничения вводят

Изначально предполагалось, что в "красных зонах" будут действовать такие ограничения:

запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов;

запрет либо ограничение работы городского и областного транспорта;

запрет на посещение учебных заведений, включая школы и вузы.

Однако позже местным комиссиям по ТЭБ и ЧС разрешили самостоятельно определять карантинные запреты с учетом пожеланий местных властей. В итоге это обернулось тем, что даже после попадания того или иного населенного пункта в красную зону там не останавливают транспорт и не закрывают школы, а ТРЦ, кафе и рестораны работают по сокращенному графику.

С 00:01 "Укрзалізниця" остановила продажу билетов на поезда из станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

Речь о поездах:

Станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:

- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Станция Ужгород:

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 107/108 Одесса – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

№ 10/9 Мариуполь – Киев;

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 116/115 Киев – Бердянск.

Станция Сарата, Кулевча:

- № 145/146 Киев – Измаил.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев.

Станция Шепетовка:

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель – Киев;

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 91/92 Львов – Киев;

- № 217/218 Киев – Рахов.

До урегулирования ситуации с коронавирусом указанные поезда проследуют через эти станции (кроме Ужгорода) без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Также в связи с ситуацией изменены маршруты поездов:

№ 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород);

№ 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород);

№ 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород);

№ 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пасс. – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).

Напомним, адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине будет действовать как минимум до 31 декабря.

Европа постепенно возвращается к жесткому карантину с комендантскими часами.