В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина: только два района остались «зелеными»

В полночь 2 ноября вступило в силу новое эпидемическое зонирование в Украине.
По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киев и Одесса остались в «оранжевой» зоне карантина.
Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Черновцы и Чернигов по-прежнему в «красной» зоне. Этот список пополнили Ужгород и Хмельницкий.
Лучшая эпидситуация наблюдается в Херсонской области. Практически все районы там «желтые». А Горностаевский и Скадовский район и вовсе находятся в «зеленой» зоне карантина.
Какие ограничения вводят
Изначально предполагалось, что в "красных зонах" будут действовать такие ограничения:
Однако позже местным комиссиям по ТЭБ и ЧС разрешили самостоятельно определять карантинные запреты с учетом пожеланий местных властей. В итоге это обернулось тем, что даже после попадания того или иного населенного пункта в красную зону там не останавливают транспорт и не закрывают школы, а ТРЦ, кафе и рестораны работают по сокращенному графику.
С 00:01 "Укрзалізниця" остановила продажу билетов на поезда из станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
Речь о поездах:
Станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Станция Ужгород:
Станция Пологи:
Станция Сарата, Кулевча:
Станция Славута-1:
Станция Шепетовка:
До урегулирования ситуации с коронавирусом указанные поезда проследуют через эти станции (кроме Ужгорода) без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
Также в связи с ситуацией изменены маршруты поездов:
Напомним, адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине будет действовать как минимум до 31 декабря.
Европа постепенно возвращается к жесткому карантину с комендантскими часами.