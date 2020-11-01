Коронавирус за сутки убил 110 украинцев

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. В первый день ноября в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране 395 тысяч случаев коронавируса.

Об этом гласят данные системы мониторинга СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Среди 226 693 в данный момент болеющих коронавирусом в Украине за последние сутки обнаружили 7 959 инфицированных. Таким образом, суточный прирост COVID-19 снизился на 793 случая.

За прошедшие сутки COVID-19 убил 110 украинцев. Всего в стране 7 306 смертей от коронавируса.

Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование.