Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине

Когда же закончится пандемия коронавируса – вопрос, который очень волнует не то, что бы только украинцев, но и людей по всему миру. Главврач львовской клиники Тарас Жиравецкий постоянно на своей страничке в Фейсбуке пишет о COVID-19, рассказывая о симптоматике, лечении и профилактике, также отвечает на интересующие вопросы о болезни.

Новый пост в социальной сети врач посвятил вопросу окончания пандемии коронавируса в Украине и написал свой прогноз.

«Мой прогноз это минимум март 2022 года» - пишет Тарас Жиравецкий.

Такую дату он объясняет тем, что для того чтобы выработался коллективный иммунитет и вирус перестал передаваться между людьми нужно чтобы все взрослые (60%) переболели, а для этого как раз нужно минимум два года.

Также, врач добавил, что все, что нам сейчас остается это поддерживать медиков и друг друга в преодолении коронавируса.

«Позитив в том, что вирус не остается в организме надолго и за 2 недели наш организм его уничтожает без каких-либо лекарств» - уточняет Тарас и призывает не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам в случаи заболевания.

Ранее, «Телеграф» писал о том, что Тарас Жиравецкий рассказал о приеме антибиотиков во время коронавируса – нужно или не нужно, вредно или нет.