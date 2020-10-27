Известный врач разложил все по полочкам в вопросе антибиотиков при COVID-19

Последнее время в сети распространяется информация, что антибиотики нас убивают. Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий решил расставить все точки над «и» в этом вопросе, так как считает эту информацию фейком.

Врач обратился к тем своим коллегам, которые постят подобную информацию, и убедительно их попросил так не делать. Подобная информация может образно нас вернуть в каменный век, где все будут лечиться травами и ждать, что танец с бубном у костра поможет.

Медик объясняет, что при попадании вируса в организм, начинают выделяться особые белки, которые борются с инфекцией. Именно они и провоцируют поднятие температуры. Если же они не справляются, и на 7-10-12 день снова поднимается температура, то это значит, что организму нужна помощь в борьбе с вирусом. И тут на помощь приходят антибиотики.

«Подъем температуры на 7-10-12 день можем сразу трактовать как бунт бактерий - присоединение бактериальной инфекции, что требует назначения чего? Правильно именно антибиотика, который должен нас не «убить», а спасти» - пишет Тарас Жиравецкий.

Для медиков, температура, которая появилась и не спадает на 7-10 день, это серьезный сигнал того, что антибиотик таки нужен. Так, как в стационар человек попадает не с первого дня заболевания, то ему сразу выписывают антибиотики. Одно, что антибиотик может привести к появлению грибковых инфекций. Но эта проблема решаема, и врачи приписывают противогрибковые препараты для предотвращения или устранения этой проблемы.

Ранее, врач-инфекционист Евгений Дуровский рассказал о главной ошибке, которую совершают люди, когда подозревают у себя коронавирус. Эта ошибка – принятие антибиотиков на ранних сроках заболевания или для профилактики, а так делать не нужно.

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