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Неадекватный мужчина оставил без света часть Киева (видео)

Неадекватный мужчина оставил без света часть Киева (видео)
21:20 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В четверг 5 ноября, левый берег Киева временно обесточили в связи с тем, что неизвестный поднялся на электроопору.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные сети.

По предварительной информации, неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору.

Теперь же, чтобы безопасно снять человек с электроопоры, необходимо обесточить оборудование.

Енергетики предупреждают, что данная операция может привести к временным перебоям света у жителей левого берега Киева.

Предварительно, энергоснабжение будет восстановлено, только после того, как нарушителя снимут с электроопоры.

Позже стало известно, что мужчину удалось снять с высоковольтной линии. Его жизни ничего не угрожает.

Стоит напомнить, что за четверг 5 ноября, это не единственное ЧП, также сегодня правоохранители применили крайние меры и решили разогнать протестующих евробляхеров, которые блокировали центр города.

Читайте также в материале "Телеграфа": 3 ноября, вскоре после "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП - мужчина умер прямо на станции "Майдан Независимости".

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Киев, Украина, ДТП, электроопора.

Автор:

Телеграф
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