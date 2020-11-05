В центре Киева разогнали митинг "евробляхеров" (видео)

В четверг 5 ноября, митингующие евробляхеры поставили ультиматум: если законопроекты, которые их интересуют, не будут рассмотрены до 13:00 - они перекроют улицы. Это уже не первый день, когда люди блокируют центр города. Но сегодня правоохранители применили крайние меры и решили разогнать протестующих.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киева оперативного.

По предварительной информации были перекрыты улицы Грушевского и правительственный квартал, а также основные трассы Украины.

Люди оставляют автомобильные шины на дороге, чтобы перекрыть движение.

Пользователи сети поделились кадрами с разгона демонстрантов.

Видео очевидцев с места событий:

Стоит напомнить, что 28 октября 2020 года, Национальная полиция Украина получила право штрафовать владельцев "евроблях".

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