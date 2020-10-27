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На видео попало нелепое ДТП с велосипедистом в Киеве

На видео попало нелепое ДТП с велосипедистом в Киеве
09:24 Сегодня Телеграф Скриншот видео на facebook.com/KyivOperativ

Происшествие случилось на улице Алматинская в Днепровском районе .

Видео инцидента опубликовали утром 27 октября на странице dtp.kiev.ua в Фейсбук.

Мужчина на велосипеде разбил одну из сторон стеклянной общественной остановки в Киеве. 

На обнародованных кадрах видно, как велосипедист двигался по тротуару. Видимо, он не заметил стеклянную остановку и на скорости влетел в нее.

От сильного удара стекло рассыпалось на части, а сам мужчина перекрутился на перилах. После этого он встал, забрал свой транспорт и уехал. Пока неизвестно, задержали ли полицейские нарушителя.

Пользователи в сети недоумевают, как такое могло произойти: "Да пусть простит меня велосипедист, но это смешно", "Феерический конечно хорошо хоть не порезало осколками", "Трюкач однако".

Запчасти разбросало на десятки метров: гонки в центре Киева обернулись серьезным ДТП (фото и видео)

21 октября в сети появилось резонансное видео, как водитель намеренно сбил курьера на скутере в Киеве.

Ранее,  в столице грузовик протаранил пять автомобилей, вследствие чего пострадало два человека.

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Киев, ДТП, Стекло, Остановка, Велосипедист.

Автор:

Телеграф
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