На видео попало нелепое ДТП с велосипедистом в Киеве

Происшествие случилось на улице Алматинская в Днепровском районе .

Видео инцидента опубликовали утром 27 октября на странице dtp.kiev.ua в Фейсбук.

Мужчина на велосипеде разбил одну из сторон стеклянной общественной остановки в Киеве.

На обнародованных кадрах видно, как велосипедист двигался по тротуару. Видимо, он не заметил стеклянную остановку и на скорости влетел в нее.

От сильного удара стекло рассыпалось на части, а сам мужчина перекрутился на перилах. После этого он встал, забрал свой транспорт и уехал. Пока неизвестно, задержали ли полицейские нарушителя.

Пользователи в сети недоумевают, как такое могло произойти: "Да пусть простит меня велосипедист, но это смешно", "Феерический конечно хорошо хоть не порезало осколками", "Трюкач однако".

21 октября в сети появилось резонансное видео, как водитель намеренно сбил курьера на скутере в Киеве.

Ранее, в столице грузовик протаранил пять автомобилей, вследствие чего пострадало два человека.