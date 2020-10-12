Запчасти разбросало на десятки метров: гонки в центре Киева обернулись серьезным ДТП (фото и видео)

Правоохранители проверяют информацию о гонках на Печерской, которые якобы повлекли за собой автомобильную аварию.

В ночь на понедельник, 12 октября, в Печерском районе Киева водители устроили гонки на опережение, что закончилось столкновением, которое лишь по счастливой случайности не стало трагическим.

Фото и видео с места событий публикует "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент случился на пресечении бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца (бывшая Щорса), неподалеку от метро "Печерская", около 23:30 11 октября.

Свидетели аварии утверждают, что водители ехали "шашками", нарушая правила дорожного движения, обгоняя друг друга и игнорируя сигналы светофора. Сейчас эти данные проверяют сотрудники правоохранительных органов.

На видео с места событий можно оценить, какой силы был удар - запчасти Audi и другого автомобиля разлетелись по всему бульвару на расстояние в десятки метров.

Предварительно вследствие ДТП никто не погиб, а всех участников инцидента осмотрели медики.

Смотрите также фото с места аварии:

Как сообщал "Телеграф", накануне в столице случилась и другая жуткая авария.

Из-за нарушения ПДД авто на скорости протаранило карету "скорой" на Оболони, два человека пострадали, - смотрите видео момента ДТП