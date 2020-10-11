Появилось видео момента ДТП с машиной "скорой" на Оболони в Киеве

Момент столкновения автомобиля BMW с машиной скорой помощи в Киеве попал на запись видеорегистратора.

Утром 11 октября на проспекте Героев Сталинграда в Киеве случилось ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua, на круговом движении водитель кроссовер Сузуки не пропустил BMW, который после удара врезался в скорую.

Вскоре появилось видео случившегося.

На видео можно увидеть, что Сузуки ускорился перед перекрестком, не пропустив автомобиль БМВ, который осуществлял поворот. Вследствие второй автомобиль отлетел в сторону, задев машину скорой помощи.

Перед столкновением водитель Сузуки попытался вырулить вправо, однако было уже поздно.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.