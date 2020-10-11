Переехал собственную сестру: в Черкасской области произошло жуткое ДТП (Видео)

В Чигиринском районе 14-летняя школьница погибла под колесами автомобиля собственного брата.

В селе Ветовое Чигиринского района подросток погиб под колесами машины. Автомобиль протащил 14-летнюю школьницу по селу около полсотни метров.

Об этом сообщает "Свідок НТН" ссылаясь на данные Нацполиции.

Отмечается, что автомобилем управлял 30-летний брат погибшей, который ехал забирать ее из школы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП. Отметим, что правоохранительные органы сообщают, что водитель в момент совершения аварии был в состоянии алкогольного опьянения. За содеянное человек может попасть за решетку на 8 лет.