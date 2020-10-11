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В Киеве случилось страшное ДТП со "скорой", есть пострадавшие: фото с места аварии

В Киеве случилось страшное ДТП со "скорой", есть пострадавшие: фото с места аварии
10:45 Сегодня Телеграф
На Оболони в Киеве водитель легковушки протаранил карету медиков.

Утром в воскресенье, 11 октября, на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева карета "скорой" медицинской помощи угодила в ДТП, вследствие чего пострадали два человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения автомобилистом - водитель другого авто пытался избежать столкновения,  но от удара отлетел в машину медиков.

"На круговом движении водитель кроссовер Сузуки не пропустил BMW, который после удара врезался в скорую", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.

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В сети показали фото с места жуткой аварии:

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Киев, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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