В Киеве случилось страшное ДТП со "скорой", есть пострадавшие: фото с места аварии

На Оболони в Киеве водитель легковушки протаранил карету медиков.

Утром в воскресенье, 11 октября, на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева карета "скорой" медицинской помощи угодила в ДТП, вследствие чего пострадали два человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения автомобилистом - водитель другого авто пытался избежать столкновения, но от удара отлетел в машину медиков.

"На круговом движении водитель кроссовер Сузуки не пропустил BMW, который после удара врезался в скорую", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.

В сети показали фото с места жуткой аварии: