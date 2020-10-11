В Киеве случилось страшное ДТП со "скорой", есть пострадавшие: фото с места аварии

Утром в воскресенье, 11 октября, на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева карета "скорой" медицинской помощи угодила в ДТП, вследствие чего пострадали два человека.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения автомобилистом - водитель другого авто пытался избежать столкновения, но от удара отлетел в машину медиков.
"На круговом движении водитель кроссовер Сузуки не пропустил BMW, который после удара врезался в скорую", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
В сети показали фото с места жуткой аварии: