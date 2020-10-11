Настоящий Mortal Kombat на Подоле: драка водителей в Киеве повеселила сеть. Видео

Водитель трамвая проучил маршрутчика за преграждение путей на Контрактовой и получил поддержку киевлян.

В Подольском районе Киева произошла забавная драка водителей общественного транспорта, которая попала на видео и вызвала смех украинцев в сети.

Запись инцидента утром 11 октября опубликовал "Киев Оперативный".

Стоит заметить, что в районе Контрактовой площади в столице регулярно случаются казусы с автомобилистами на трамвайных путях. На этот раз их перегородила маршрутка, что, судя по всему, и стало причиной конфликта.

Водитель трамвая набросился на оппонента, повалил его на землю, после чего попытался уйти, но был атакован сзади и пустил в ход тяжелый инструмент, что и обеспечило ему победу в споре.

Некоторые сравнили инцидент с дракой из популярной игры Mortal Kombat.

"Это еще один звоночек к пересмотру пассажирских перевозок в столице", - добавили в сети.

Смотрите на видео, как это было:

"Премию водителю трамвая", "Наверное, водитель маршрутки раньше водил трамвай. Транспорт сменил, а привычки остались", "Трамвайщик сделал то, о чем мечает 99% киевлян", "Маршрутчику мало дал монтировкой", - пишут украинцы в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", утром 11 октября на Оболони в Киеве "скорая" попала в ДТП с пострадавшими.