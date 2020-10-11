Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

Настоящий Mortal Kombat на Подоле: драка водителей в Киеве повеселила сеть. Видео

Настоящий Mortal Kombat на Подоле: драка водителей в Киеве повеселила сеть. Видео
13:11 Сегодня Телеграф Скриншот видео на facebook.com/KyivOperativ
Водитель трамвая проучил маршрутчика за преграждение путей на Контрактовой и получил поддержку киевлян.

В Подольском районе Киева произошла забавная драка водителей общественного транспорта, которая попала на видео и вызвала смех украинцев в сети.

Запись инцидента утром 11 октября опубликовал "Киев Оперативный".

Стоит заметить, что в районе Контрактовой площади в столице регулярно случаются казусы с автомобилистами на трамвайных путях. На этот раз их перегородила маршрутка, что, судя по всему, и стало причиной конфликта.

Водитель трамвая набросился на оппонента, повалил его на землю, после чего попытался уйти, но был атакован сзади и пустил в ход тяжелый инструмент, что и обеспечило ему победу в споре.

Коронавирус поставил два новых антирекорда в Киеве

Некоторые сравнили инцидент с дракой из популярной игры Mortal Kombat.

"Это еще один звоночек к пересмотру пассажирских перевозок в столице", - добавили в сети.

Смотрите на видео, как это было:

"Премию водителю трамвая", "Наверное, водитель маршрутки раньше водил трамвай. Транспорт сменил, а привычки остались", "Трамвайщик сделал то, о чем мечает 99% киевлян", "Маршрутчику мало дал монтировкой", - пишут украинцы в комментариях.

Сеть повеселило видео драки водителей маршрутки и трамвая на Контрактовой в Киеве

Сеть повеселило видео драки водителей маршрутки и трамвая на Контрактовой в Киеве

Как сообщал "Телеграф", утром 11 октября на Оболони в Киеве "скорая" попала в ДТП с пострадавшими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Драка, Водители, Маршрутки, Трамваи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
03 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
04 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
05 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь