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Среда, 21.10.2020
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В сеть попало резонансное видео, как водитель намеренно сбил курьера на скутере в Киеве

В сеть попало резонансное видео, как водитель намеренно сбил курьера на скутере в Киеве
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф
В Киеве на Печерской автомобилист осуществил намеренный наезд на доставщика еды.

В среду, 21 октября, в Киеве на улице Саксаганского случилось ДТП с участием курьера Glovo.

Киев.Оперативный обнародовал видео случившегося.

На ролике, записанном видеорегистратором видно, что скутер двигался по проезжей части. Когда он начал обгонять автомобиль, водитель "пежо" намеренно резко повернул вправо, откинув курьера и его транспорт вправо.

В комментариях под постом люди разбились на два лагеря: одни вступились за водителя автомобиля, заявив, что курьер нарушил ПДД.

"Все правильно сделал. Эти доставщики задрали, "Ну вообще обгон с права запрещн. Скутерист не прав , а пыжик в зеркала не смотрит", "Ездить нужно нормально этим скутеристам. Обгоняю как хочу, проеду, где захочу", - пишут они.

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Другие комментаторы поддержали пострадавшего, считая, что подобные дейсвия непозволительны вне зависимости от обстоятельств.

"Водитель урод", "На машине Пежо не прав", "Поэтому нужно калечить людей?", - пишут они.

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Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
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