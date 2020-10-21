В Ужгороде патрульные сбили женщину: фото и видео с места аварии

Под колесами патрульного автомобиля в Ужгороде оказалась женщина. Не исключено, что она была нетрезва.

Авария произошла на улице Заньковецкой в Ужгороде в то время, когда патрульный автомобиль ехал на вызов. Пока другие автомобили давали SKODA Rapid с включенными проблесковыми маячками дорогу, один из пешеходов решил перебежать дорогу и был сбит.

Как сообщает журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале, пострадавшей оказалась женщина, она получила легкие телесные повреждения, с места аварии скорая увезла ее в больницу.

Женщина могла быть пьяна - это подтвердит или опровергнет экспертиза. В обстоятельствах аварии полиции поможет разобраться очевидцы, которые остались на месте для дачи показаний.

В Киеве, как сообщал "Телеграф", мужчина пытался перебежать восьмиполосную трассу с оживленным движением. А на трассе Киев-Чоп при столкновении двух иномарок погибла беременная пассажирка одного из авто.