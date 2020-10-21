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Били в грудь и в лицо с локтя: в супермаркете Киева охрана поиздевалась над покупателем (фото)

Били в грудь и в лицо с локтя: в супермаркете Киева охрана поиздевалась над покупателем (фото)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Охранники супермаркета "Варус" обвинили покупателя в краже и избили его. У потерпевшего вывих руки, разбитая губа и бровь, а также отек века.

Жителю столицы пришлось проходить курс лечения после похода в супермаркет "Варус" на Оболони. Об этом рассказал пострадавший от рук охраны Юрий Солоха в своем Facebook-аккаунте.

"Я зашел купить молоко. Взял молоко, подошел на кассу, оплатил и забрал сдачу. Меня за спиной позвали фразой "молодой человек" Когда я повернулся к нему в этот момент сзади подбежали еще три человека и заламали мне руки и один из этих людей сделал подсечку за ногу и толкнули меня так, что я упал лицом в пол", - начал он.

На вопрос в чем дело, они заявили, что мужчина совершил кражу и них в супермаркете. Он ответил, что этого не делал.

"После этих слов меня подняли и совершают еще два удара в грудную клетку и спрашивают ты брал? И ведут в комнату "охраны", где делают еще два удара в лицо с локтя, но там уже мне повезло прикрыться рукой", - продолжил мужчина.

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"После похода в маркет пришлось обращался в скорую помощь. Теперь хожу с больным носом, синяком над глазом, разбитою бровью с гематомой и рассеченной губой. Ещё больше досталось левой руке, в локтевой части которую выламывали через колено", - рассказал потерпевший.

Как оказалось, охранники, не досмотрев внимательно запись с камер видеонаблюдений, сделали вывод, что он украл пачку масла. Однако, после того, как мужчина попросил включить замедленную съемку, оказалось, что это было не так.

"С видео записи: я взял одноразовый пакет-маечку собрал продукты, а именно: майонез, конфеты и подошел к холодильнику выбрал масло и пошел на кассу.На кассе дождался очеди, выложил конфеты и майонез, масло. Кассир по очереди пробила майонез, конфеты а масло не доставая с кулечка вывернув с кулечка штрих кодом просканировала и свернула обратно я оплатил и ушел", - рассказал он.

На вопрос, обратился ли он после случившегося в правоохранительные органы, мужчина ответил одобрительно.

Кроме того, в комментариях рассказали, что это уже не первый случай халатности охраны этого супермаркета. Еще двое человек столкнулись с неадекватным отношением к себе со стороны работников "Варуса".

Представители сети супермаркетов пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

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Киев, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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