Полицейские отобрали зарплату прямо на улице? В сети рассказали о странном инциденте в Броварах

В Броварах (Киевская область) полицейские провели досмотр мужчины и забрали его зарплату.
Об инциденте сообщает журналист Любовь Величко в соцсети Facebook.
"Мои камеры наблюдения зафиксировали работу полицейских. А точнее - беззаконие под видом обыска без понятых. Видео будет обнародовано завтра. Видеокамеры полицейские увидели только через 5 минут после того, как начали шманать моего соседа", - написала она.
Также она указала, что полицейские не пытались остановить проходящих мимо людей, чтобы те стали понятыми.
"Зачем лишние свидетели в таком деликатном деле?", - написала Величко.
Журналистка также пообещала вскоре показать лица причастных правоохранителей.
Как сообщалось ранее, в Дарницком районе Киева злоумышленник напал на пенсионерку и забрал ее рюкзак. Однако безнаказанным вор уйти не смог - бабушка разбила тому лицо.