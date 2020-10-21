Полицейские отобрали зарплату прямо на улице? В сети рассказали о странном инциденте в Броварах

Журналистка утверждает, что ее сосед остался без зарплаты из-за действий полицейских.

В Броварах (Киевская область) полицейские провели досмотр мужчины и забрали его зарплату.

Об инциденте сообщает журналист Любовь Величко в соцсети Facebook.

"Мои камеры наблюдения зафиксировали работу полицейских. А точнее - беззаконие под видом обыска без понятых. Видео будет обнародовано завтра. Видеокамеры полицейские увидели только через 5 минут после того, как начали шманать моего соседа", - написала она.

Также она указала, что полицейские не пытались остановить проходящих мимо людей, чтобы те стали понятыми.

"Зачем лишние свидетели в таком деликатном деле?", - написала Величко.

Журналистка также пообещала вскоре показать лица причастных правоохранителей.

Как сообщалось ранее, в Дарницком районе Киева злоумышленник напал на пенсионерку и забрал ее рюкзак. Однако безнаказанным вор уйти не смог - бабушка разбила тому лицо.