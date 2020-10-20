В Броварах земля проваливается рядом с жилыми домами: фото ЧП

С интервалом в два дня в Броварах произошло два обвала земля рядом с жилыми домами. В одном случае - в яме оказалось авто, припаркованное возле многоэтажки.

Обвал на проезжей части во вторник, 20 октября, произошел у дома №21 по улице Семена Петлюры в Броварах. В ЧП в мэрии и коммунальном предприятии винят старые канализационные сети.

А два дня назад земля провалилась под автомобилем, который стоял у дома №12 по улице Независимости. Так как это был выходной день, хозяева не могли разыскать кран, чтобы вызволить свое транспортное средство из плена. А жильцы многоэтажки рассказали изданию «Трибуна Бровары», что грунт под их домом проваливается не первый раз и представители коммунальных служб якобы даже устно предупреждали об опасности.

Городской голова Игорь Сапожко пояснил журналистам, что машина частично ушла под землю из-за повреждения центрального самотечного коллектора в районе промзоны. Вызвано оно было обильным дождем. В КП "Броварытепловодоэнергия" и вовсе признаются, что провалов по городу больше, и не исключают, что связано это с началом отопительного сезона. Ведь тепловые сети вполне могли не выдержать нагрузку и дали течь в первые же дни.

Пока немногие города могут похвастаться началом отопительного сезона. Но в столице тепло в дома дали 16 октября.