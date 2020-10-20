Разбито лицо: пенсионерка проучила грабителя в Киеве

В Дарницком районе столицы пенсионерка разбила лицо мужчине, укравшему у нее рюкзак.

Около двух часов ночи 20 октября, в столичную полицию поступила информация, что в Деснянском районе неизвестный напал на пожилую женщину и отобрал у нее рюкзак.

Об этом сообщает dtp kiev.

Отмечается, что это случилось на ул. Братиславской,3, неподалеку больницы скорой помощи. Женщина рассказала, что оказала грабителю сопротивление, как потом оказалось довольно таки неплохое.

Злоумышленника обнаружили недалеко от места преступления. У него было сильно побитое лицо.

Когда мужчину доставили в отделение, потерпевшая узнала в нем грабителя и свой рюкзак.