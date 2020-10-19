В Киеве таксист завез в лес и изнасиловал клиентку: в полиции показали фото подозреваемого

В столице водитель такси изнасиловал свою пассажирку,. Мужчина уже задержан

Об этом инциденте сообщили в отделении полиции Киева.

Как все происходило?

Водитель такси приехал по вызову на улицу Тулузы и забрал девушку.

Позднее она начала паниковать, поскольку мужчина поехал по другому маршруту.

Далее он пересел на заднее сиденье автомобиля, где и изнасиловал потерпевшую, после чего отвез ее домой.

Оказавшись дома, пострадавшая сразу вызвала полицию и врачей.

Правоохранителям понадобилось более 9 часов для задержания подозреваемого.

Фото задержанного:

Сейчас таксисту выдвинуто обвинение и продолжается следствие, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Читайте также в материале "Телеграф": В ДТП на автодороге Киев - Чоп погибла беременная - детали.