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В Киеве таксист завез в лес и изнасиловал клиентку: в полиции показали фото подозреваемого

В Киеве таксист завез в лес и изнасиловал клиентку: в полиции показали фото подозреваемого
18:02 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП
В столице водитель такси изнасиловал свою пассажирку,. Мужчина уже задержан

Об этом инциденте сообщили в отделении полиции Киева.

Как все происходило?

Водитель такси приехал по вызову на улицу Тулузы и забрал девушку.

Позднее она начала паниковать, поскольку мужчина поехал по другому маршруту.

Далее он пересел на заднее сиденье автомобиля, где и изнасиловал потерпевшую, после чего отвез ее домой.

Оказавшись дома, пострадавшая сразу вызвала полицию и врачей.

Правоохранителям понадобилось более 9 часов для задержания подозреваемого.

Фото задержанного:

изнасиловал девушку

Сейчас таксисту выдвинуто обвинение и продолжается следствие, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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Киев, Полиция, Насилие.

Автор:

Телеграф
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