В Киеве таксист завез в лес и изнасиловал клиентку: в полиции показали фото подозреваемого

Об этом инциденте сообщили в отделении полиции Киева.
Как все происходило?
Водитель такси приехал по вызову на улицу Тулузы и забрал девушку.
Позднее она начала паниковать, поскольку мужчина поехал по другому маршруту.
Далее он пересел на заднее сиденье автомобиля, где и изнасиловал потерпевшую, после чего отвез ее домой.
Оказавшись дома, пострадавшая сразу вызвала полицию и врачей.
Правоохранителям понадобилось более 9 часов для задержания подозреваемого.
Фото задержанного:
Сейчас таксисту выдвинуто обвинение и продолжается следствие, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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